Equipe do HAC promove comemoração surpresa para paciente em isolamento

Pequeno Erick se divertiu com surpresa em comemoração ao aniversário de quatro anos promovida por funcionários do HAC – Divulgação/HAC

Erick e sua mãe, do Ceará, estão longe de casa desde novembro e, pela primeira vez, celebram o aniversário no hospital

Só quem passa por esse momento de isolamento sabe o quanto é difícil ficar longe de quem a gente gosta. E o pequeno Erick, de apenas quatro anos, vive essa rotina desde novembro. Ele veio a Jaú para tratamento no Hospital Amaral Carvalho (HAC), acompanhado da mãe, Maria Rosângela Alves dos Santos, e deixou os seis irmãos e avós em Penaforte, município do Ceará.

Neste último final de semana, a saudade apertou. Pela primeira vez, Erick iria comemorar o aniversário longe da família e num hospital. “Ele e a mãe estavam sentindo muito a ausência dos mais próximos, então resolvemos fazer uma surpresa para alegrar o dia deles”, conta a nutricionista do HAC, Taiane Cristina Moreno.

Toda a equipe quis ajudar. A cozinha preparou o bolo, a nutrição comprou o topo para enfeitar o bolo e as bexigas para colorir o quarto e a equipe de enfermagem comprou os presentes: um boneco do youtuber Luccas Neto e outro do Batman. Ele adorou os presentes e brincou muito!

“Foi maravilho, eu fiquei muito contente. Vê-lo feliz me fez ainda mais feliz”, disse Maria Rosângela. A mãe de Erick conta que momentos como este amenizam a saudade de casa. “São tantas demonstrações de carinho e cuidado de todos os profissionais daqui que nos sentimos até mais em casa”, avalia.

A comemoração foi realizada respeitando as recomendações de prevenção ao Coronavírus. Todos os funcionários participaram paramentados com equipamentos de proteção individual e respeitaram a distância permitida.

De acordo com o hematologista do HAC, Iago Colturato, o tratamento exige restrições e eventos como este auxiliam no bem-estar do paciente. “Todo suporte que o hospital e a equipe médica puderem dar neste momento, facilita muito o tratamento.”

Dessa vez, Erick não pôde receber abraços e beijos, mas não faltou carinho. “O nosso dia não passou em branco”, conclui Maria Rosângela.