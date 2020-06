Empresária de Bocaina doa máscaras para Santa Casa de Jahu

Em meio à pandemia do Coronavírus, Isabela Gonçalves teve a ideia de confeccionar máscaras de TNT para doação. Com a ajuda da mãe, que trabalha no ateliê da filha, elas produziram e doaram 100 unidades para a Santa Casa de Bocaina.

No entanto, Isabela queria ir além. Postou a iniciativa nas redes sociais pedindo a doação de materiais para que mais máscaras fossem produzidas. Como resposta, recebeu muitas doações e o interesse de pessoas dispostas a trabalhar.

Em cerca de dois meses, Isabela, a mãe e um grupo de seis voluntárias confeccionaram cerca de três mil itens. O montante foi doado a hospitais, asilos e postos de saúde de Bocaina e Jahu. A Santa Casa de Jahu recebeu 300 máscaras de tecido duplo.

“Ajudei a Santa Casa e outras instituições da cidade porque acolhem os pacientes de Bocaina, então achei justo ajudar um pouquinho cada lugar que precisava”, comenta Isabela.

E para que a sementinha do bem desse ainda mais frutos, ela publicou nas redes sociais todo o processo de produção das máscaras, para inspirar outras pessoas a fazer o mesmo.

EPI

Na terça-feira, 23 de junho, a Fundação Itaú para Educação e Cultura, por meio da iniciativa Todos pela Saúde, enviou à Santa Casa de Jahu uma caixa com 534 máscaras PFF2 e 15 aventais.

Similares ao modelo N95, as máscaras são usadas por profissionais da linha de frente contra a Covid-19.

A entrega dos itens de proteção foi intermediada pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp).

Fonte: Assessoria Santa Casa de Jahu