Dois Córregos: Polícia Rodoviária apreende mais de 100 tijolos de maconha com casal

Droga estava escondida em duas malas no porta-malas – Divulgação

A Polícia Rodoviária apreendeu mais de 70 quilos de maconha na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Dois Córregos neste domingo, 21.

Os 102 tijolos da droga estavam em duas malas no porta-malas de um veículo com placas de Ouro Fino (MG). Um casal que estava no carro foi preso e levado para Central de Polícia Judiciária de Jaú.

O homem já tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. No total foram apreendidos 70,790 quilos de maconha.

Fonte: G1