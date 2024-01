Cetesb abre inscrições para concurso público no interior de SP

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) está com edital de concurso público aberto para oportunidades em vários cargos para todas as regiões do estado de São Paulo, incluindo as regiões de Bauru, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Ao todo, serão mais de 200 vagas como técnico administrativo, técnico ambiental e técnicos em áreas específicas para níveis médio e superior. Entre as oportunidades há vagas para advogado, analista administrativo, analista ambiental e analista de tecnologia da informação.

Interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Carlos Chagas, entre os dias 8 e 31 de janeiro de 2024. O valor de inscrição é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 90 para cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 17 de março.

Os salários variam entre R$ 5.027,95 e R$ 8.034,84, de acordo com a formação e requisitos específicos de cada cargo.

Fonte: G1