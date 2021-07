CDHU confirma início das obras para construção de 30 casas em Boraceia

Divulgação

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau (PSDB), esteve nessa semana em São Paulo para cumprir uma extensa agenda de compromissos. A Primeira-dama e presidente do Fundo Social, Gislaine Maria Polato Melo, a gestora da Assistência Social, Kelly Pertille Miato, além da assistente social, Vânia Melo Carlini, acompanharam o prefeito nessa viagem.

Na CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) o prefeito foi informado pelo diretor técnico da companhia, Aguinaldo Quintana, que a construção das 30 casas no Jardim Paraíso devem começar nos próximos dias já que o processo de licitação já foi concluído e a empresa que irá prestar o serviço definida. A obra terá início pelo muro de arrimo, já que em Boraceia, diferente das demais cidades, a área escolhida já conta com a infraestrutura urbano, galerias pluviais, sarjetas, água e energia.

O prefeito Di Picapau e a esposa Gislaine também participaram do lançamento do Programa “Acolhe SP” ao lado do governador, João Doria, e do vice-governador, Rodrigo Garcia. “Acolhe SP, é um programa para garantir a proteção social em emergências, e calamidades públicas em todo o Estado”, explicou Gislaine.

Já na quarta-feira (30), o prefeito Di Picapau participou do lançamento do Plano SP+Consórcios, ao lado dos Secretários Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional) e Marcos Penido (Meio Ambiente e Infraestrutura) além do deputado estadual Ricardo Madalena.

A criação do SP+Consórcios, é plano inédito para estimular a formação de parcerias voltadas para ações empreendedoras em todo o estado de São Paulo. O objetivo é potencializar o desenvolvimento regional através do fortalecimento dos consórcios intermunicipais. “Tanto Vinholi quanto Penido são dois braços forte que temos no Governo do Estado, dois parceiros que sempre que podem nos auxiliam nas demandas do nosso município”, concluiu.

Gislaine Maria Polato Melo, acompanhada da gestora da assistência social, Kelly Pertille Miato, além da assistente social, Vânia Melo Carlini, foram recebidas pela Primeira-dama do Estado e Presidente do Fundo Social Estadual, Bia Doria, onde protocolam um ofício solicitando doações de cobertores e cestas básicas para atendimento as famílias com maior índice de vulnerabilidade de nosso município. “Bia assumiu o compromisso de atender prontamente nossa solicitação com cobertores e cestas básicas sendo muito atenciosa e simpática”, afirmou Gislaine.