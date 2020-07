Carreta com laranjas tomba no trevo de Itaju

No final da tarde de sexta-feira, 24, uma carreta carregada de laranjas tombou na entrada do trevo do município de Itaju.

A carreta ficou atravessada em uma das faixas da SP-304, interditando no sentido Bariri – Ibitinga por horas.

Em alguns momentos, a interdição ocorreu nos dois sentidos, causando um engarrafamento de pouco mais de dois quilômetros.

A carreta foi retirada da pista por volta da 1h da manhã com o auxílio de equipe e maquinários da DC Bioenergia e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O motorista da carreta não se feriu. (Fonte: Diego Santos)

Incêndio em canavial

Também da sexta-feira, 25, o Corpo de Bombeiros de Bariri atendeu ocorrência de incêndio em um canavial no bairro Queixadinha, onde os dois lados da estrada de terra estavam em chamas.

O Corpo de Bombeiros de Jaú e de Bauru auxiliaram na contenção do incêndio, que levou horas para ser combatido. Caminhões da DC Bionergia auxiliaram também na controle das chamas.