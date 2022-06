Câmara de Itaju aprova programa de incentivo universitário

O projeto aprovado, de autoria do prefeito Jerri, concede reembolso de 50% do valor da mensalidade pago pelo estudante universitário Foto: Arquivo

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Itaju aprovou projeto de lei do prefeito Jerri de Souza Neiva (PSDB), que institui o Programa Municipal de Incentivo à Formação Universitária.

A proposta concede reembolso de 50% do valor da mensalidade pago pelo estudante universitário. “O objetivo é oferecer condições para que nossos jovens possam cursar o ensino superior e possam ter um futuro melhor”, destacou o prefeito em mensagem enviada ao Legislativo.

A iniciativa retoma programa já existente no município, mas que foi revogado em administrações anteriores. O projeto beneficia, em especial, estudantes que não tem acesso à educação superior, por falta de recursos próprios ou de familiares.

Durante a votação do projeto, o presidente da Casa, Paulo José Lopes Jr. (PL), elogiou a iniciativa do Executivo e comentou que indicação de sua autoria, protocolada em outubro 2021, solicitava o benefício aos estudantes.