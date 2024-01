Boraceia: Victor Alves recebe solidariedade e oração dos amigos da Escola Edir

Amigos e professores da escola Edir Helen Sgaviolli Faccioli, de Boraceia, se reuniram para momento de confraternização e oração pela cirurgia do garoto Victor Alves, de 12 anos.

Segundo a equipe, foi um momento emocionante para Victor e para amigos de sala. Alunos fizeram cartazes com frases de motivação e organizaram um vídeo com os melhores momentos vividos com eles em sala. A ideia foi unir forças para que tudo dê certo na cirurgia dia 15 de janeiro.

O garoto sofre com escoliose e nesta data vai realizar cirurgia na coluna. O plano de saúde não cobre todos os custos do procedimento e, por isso, a família solicita a ajuda das pessoas para complementar o pagamento da cirurgia. Victor tem autismo e faz terapia na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

Quem ainda puder contribuir para cirurgia do Victor é só fazer um PIX para o CPF 49584897896.