BORACEIA: Pré-Carnaval é neste sábado

Neste sábado (3), a Coordenadoria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Boraceia dá boas-vindas ao Carnaval 2024 com grito carnavalesco BoraFolia, a partir das 21h.

O palco está montado na Rua Terciliano Sgaviolli, em frente à praça central.

A animação é do grupo bauruense Misturadinho, com repertório repleto de samba, pagode, axé e hits do momento. (Fonte: Assessoria de Imprensa)

Banda Dona Encrenka anima Carnaval de Boraceia

De 9 a 13 de fevereiro, o Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Boraceia realiza BoraFolia Carnaval 2024, em palco montado na Rua Terciliano Sgaviolli, em frente à praça central.

Serão três noites e duas matinês, com a animação da banda jauense Dona Encrenka, que promete muita animação nas noites de sexta-feira, sábado e segunda-feira, a partir das 21h, além das matinês no domingo e terça-feira, a partir das 15h.

O local vai receber decoração típica e uma equipe de segurança foi contratada para junto com a Polícia Militar garantir a segurança dos foliões.

A banda já informou que para o carnaval em Boraceia vai ganhar reforços tanto de músicos quanto de uma cantora para garantir a folia e a diversão.

A Coordenadoria de Saúde vai aproveitar a atração para realizar campanha contra o uso de drogas e o respeito às mulheres. (Fonte: Assessoria de Imprensa)