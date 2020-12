Boraceia: chegada do Papai Noel amanhã será cercada de mistérios

Divulgação

Enfeitada com árvores de natal, luzes e sinos, Boraceia se prepara para a chegada do Papai Noel amanhã, 19, às 19h30, no Centro da cidade. A chegada será transmitida ao vivo pelas redes sociais (Facebook e Youtube) da prefeitura de Boraceia e Bariri Rádio Clube.

A festa de Boraceia começa às 19h com os duendes e diversos papais noel patinadores. Como será a chegada do Bom Velhinho é surpresa.

Brinquedos serão entregues às crianças no sábado após a chegada, além de segunda, 21, e terça-feira, 22. As senhas para os brinquedos foram entregues nesta semana de casa em casa. O Papai Noel desfilará pelos bairros em trio elétrico, seguindo para a Praça da Matriz. Ele volta à cidade nos dias 21 e 22.

A partir deste domingo, 20, ocorrem as Serenatas de Natal com a equipe da musicista Jordana Piton. Os cantores irão passar por bairros da cidade. Paralelo às serenatas, o Fundo Social de Boraceia realiza a campanha Natal Solidário, com objetivo de arrecadar alimentos para distribuir a população mais carente.