Boraceia assina convênio ‘Novo Melhor Caminho’ no valor de R$ 800 mil

Prefeito Di Picapau esteve nas secretarias da Agricultura e dos Esportes nessa semana – Divulgação

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau (PSDB), esteve em São Paulo por dois dias nessa semana em São Paulo. Na terça-feira (11), esteve na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, onde assinou o convênio do programa “Novo Melhor Caminho”, que irá promover a recuperação e manutenção de aproximadamente cinco quilômetros de rurais no município.

Serão investidos aproximadamente R$ 800 mil na execução das melhorias. Com a intensificação das chuvas nesse período ano, as estradas rurais sofrem um desgaste natural e a manutenção se faz necessária.

“Em 2021, promovemos a recuperação e manutenção dessas estradas com recursos e maquinários próprios, para este ano contaremos com a ajuda do programa Novo Melhor Caminho que será destinado para as áreas com maior degradação, as demais serão mantidas pelo próprio município”, afirmou o prefeito.

Além do Novo Melhor Caminho, Boraceia já havia sido contemplada anteriormente com os programas Rotas Rurais, que irá promover a inclusão de propriedades rurais nos sistemas de buscas como Google Maps e Waze, facilitando a localização por empresas de entregas e serviços de saúde e segurança.

Outro programa em que Boraceia está incluída é o Segurança no Campo ou Agro SP que irá trazer para o município uma caminhonete cabine dupla turbo diesel para reforçar o patrulhamento nas áreas rurais através da atividade delegada.

Boraceia também foi contemplada com o programa “Cozinhalimento”, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. O município receberá todos os eletrodomésticos necessários numa cozinha piloto para promover cursos de capacitação profissional para geração de renda.

Pista de Skate

Ainda em São Paulo, o prefeito Di Picapau concretizou mais uma conquista para o município. Na Secretaria de Estado dos Esportes, com o secretário Aildo Rodrigues, foi assinado o convênio para construção de uma nova pista de skate no município. “Agradecemos ao secretário Aildo que entendeu nosso desejo de diversificar a prática esportiva na cidade e assinou este convênio para a construção de um novo espaço esportivo na cidade, em breve, teremos essa nova pista de skate, para quem já gosta do esporte e para os iniciantes”, finalizou Di Picapau.