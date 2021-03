Boraceia adota lockdown a partir das 12h desta sexta-feira

Durante vigência das medidas fica proibida a venda de bebidas alcoólicas

O município de Boraceia decretou lockdown a partir das 12h desta sexta-feira (12) até as 5h da terça-feira (16). Além das restrições no funcionamento de vários serviços, também ficará proibida a venda de bebidas alcoólicas no mesmo período.

O documento foi assinado pelo prefeito Valdir de Souza Melo (PSDB).

Estão aptos a funcionar no município hospital, pronto-socorro, clínicas médicas e veterinárias, farmácias e drogarias, empresas funerárias, empresas de vigilância patrimonial, indústrias para manutenção de equipamentos que não podem ser desligados e de processos que não podem ser interrompidos, serviços de radiodifusão, telefonia e internet, postos de combustíveis apenas para abastecimento de veículos em casos específicos.

A circulação de pessoas é permitida para busca de serviços médicos e veterinários, para o deslocamento ao trabalho, entre outras situações específicas.

O desrespeito às normas contidas no decreto pode ensejar desde advertência escrita até cassação do Alvará de Licença de Funcionamento.

O documento restringe ainda o fluxo de “visitantes” em ranchos, condomínios, chácaras, edículas e áreas de lazer situados em Boraceia. Quaisquer tipos de aglomerações estarão sujeitos a fiscalizações.