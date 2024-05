Casa da Agricultura de Bariri faz arrecadação para moradores do RS

Há várias iniciativas em andamento para oferecer suporte às comunidades rurais e urbanas em situação de vulnerabilidade no Estado do Rio Grande do Sul, afetadas pela calamidade climática.

A mais recente é parceria entre a Secretaria Estadual da Agricultura e entidades do setor por meio da mobilização do agro paulista.

A ação prevê campanhas de arrecadação de alimentos e recursos financeiros para compra de água e produtos de limpeza, distribuição de alimentos e itens de uso emergencial produzidos pelo setor agropecuário paulista em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, e oferece capacitação e apoio técnico para produtores rurais e agricultores familiares na retomada da produção e economia do Rio Grande do Sul.

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) receberá as doações em todas suas Casas de Agricultura e Regionais sendo todo material recebido encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Para apoio financeiro, é possível realizar doações via PIX CNPJ: 44930816/0001-90 – do Sindicato Rural de Bastos, instituição parceira da SAA.

Para realizar doações às famílias atingidas, basta levar os seguintes produtos para qualquer Casa de Agricultura do Estado de SP: água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal – absorventes femininos, antissépticos, aparelhos de barbear, higienizadores bucais, lenços e cotonetes, papéis higiênicos, papéis toalha, sabonetes.

A Casa da Agricultura de Bariri localiza-se na Avenida General Osório, 331, ao lado do Jardim dos Morros. O telefone para contato é (14) 3662-1137.