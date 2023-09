Bauru: Ceagesp em Flor acontece de 22 a 24 de setembro

A chegada da primavera nos idos de setembro representa um período de boas perspectivas para os permissionários do mercado de flores em Bauru. É quando acontece a Ceagesp em Flor, evento que neste ano chega à sua 12ª edição com projeções animadoras para os comerciantes do entreposto, que já iniciaram seus preparativos.

Além da infraestrutura que recebe adequações, as empresas já fizeram seus pedidos para manter os estoques que irão comportar a demanda acima do normal. Para os três dias de feira, que em 2023 está programada para 22 a 24 de setembro, a espera é de um público superior a 20 mil pessoas, o que representa um impulso à economia de serviços e ao turismo de eventos.

São visitantes não só de Bauru, mas de toda a região. Alguns grupos chegam a fretar ônibus para conferir as novidades e os preços em condições especiais.

Na edição deste ano, mais de 50 estabelecimentos vão oferecer muitas novidades em plantas, flores, produtos de jardinagem, paisagismo, decoração e artesanato a preços especiais.

O público que vem especificamente na feira irá encontrar novidades não só na infinidade de produtos à venda, mas também no espaço físico de lojas que receberam ampliações, até mesmo em novos empreendimentos.

Entre as adequações em preparo para a nova edição, o público terá mais conforto na praça de alimentação, que será maior e com novidades no cardápio. E com o novo horário de funcionamento, o visitante terá mais tempo de aproveitar a feira. Será das 9h às 21h, na sexta-feira e no sábado. Já no domingo, último dia do evento, portões e lojas estarão abertos das 9h às 18h. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

“Convidamos todos a participarem deste grande evento preparado para Bauru e região. A Ceagesp é um verdadeiro shopping das flores, que pode ser visitado o ano inteiro, e este é um bom momento para conhecer o espaço e conferir boas oportunidades de compra”, comenta Ivan Scromov, gerente da Ceagesp em Bauru.

O espaço kids será montado pela organização para garantir a diversão da criançada enquanto os pais aproveitam a feira. E além de flores, arranjos e peças de artesanato, os visitantes terão a oportunidade de levar para casa um novo amigo peludo! Em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a 12ª Ceagesp em Flor terá uma feira de adoção de cães e gatos.