Arealva: Polícia Ambiental apreende armas na cidade

Suspeita é de que as espingardas eram usadas para caça ilegal – Divulgação

Na tarde desta quarta-feira, 15, o Policiamento Ambiental de Bauru, em atendimento de denúncia, localizou armas de fogo que estavam no interior de duas propriedades na cidade de Arealva.

Durante policiamento ambiental pelo bairro Soturninha, as equipes receberam denúncia anônima citando que pessoas estariam efetuando caça de animais silvestres na região com o uso de espingardas, sendo apontado duas propriedades vizinhas em que estariam as armas.

Ao chegarem pelo local, simultaneamente, as equipes realizaram contato com os respectivos proprietários, informando-os sobre a denúncia. Ambos negaram e autorizaram a entrada dos policiais para a realização de fiscalização.

Em um sítio, os policiais localizaram um revólver calibre 38 e nove munições intactas. A documentação da arma estava vencida desde 2017. No outro sítio, os policiais visualizaram cães da raça americano e, após vistoria, encontraram uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 32 e uma pistola taurus calibre 765, todas em situação de irregularidade, com a documentação vencida desde 2013, além de uma espingarda tipo “anticarga” e munições de calibres 12, 32 e 38.

Os proprietários das armas foram conduzidos à delegacia para prestarem esclarecimentos. Após registro de boletim de ocorrência, eles foram liberados. As armas e munições foram apreendidas.

Fonte: JCNET