Prefeitura divulga alunos beneficiados pelo auxílio transporte complementar

No início de abril, a Prefeitura de Bariri divulgou a lista de estudantes beneficiados com auxílio pecuniário de transporte complementar, dentro do Programa Municipal de Auxílio Estudantil (PMAE).

Isso quer dizer que eles comprovaram baixa renda familiar e por isso passam a receber, além do benefício concedido a todos, um auxílio complementar.

O benefício é dividido a partir do mês de competência do requerimento e será pago em nove (parcelas, com início no décimo dia útil deste mês.

O valores são de acordo com o município onde estudam: Barra Bonita (R$ 120), Bauru (R$ 135), Ibitinga (R$ 120), Jaú (R$ 103,50), Pederneiras (R$ 103,50), Jaú (diurno integral R$ 166,50) e Bauru (diurno integral R$ 247,50).

Mais informações através do telefone 3662-9200 ou no Setor de Protocolo da Prefeitura de Bariri

Fonte: Assessoria de Gabinete

Lista de Estudantes Beneficiados