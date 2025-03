Política: Vereadores vão a Brasília em busca de recursos

Desde segunda-feira (11) os vereadores Daniel de Madureira (PP), Aline Mazzo Prearo Republicanos), Laudenir Leonel (PL) e Roni Romão (PL) estão em Brasília com o objetivo de buscar recursos para a cidade de Bariri.

A agenda dos parlamentares inclui visitas aos gabinetes de deputados federais e senadores, além de reuniões estratégicas para viabilizar investimentos em diversas áreas essenciais para o município.

A permanência deles na capital federal se estende até quinta-feira (14), período no qual pretendem apresentar demandas prioritárias de Bariri, como melhorias na infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico.

De acordo com eles, o trabalho junto aos parlamentares federais é fundamental para garantir a destinação de emendas e projetos que possam fortalecer o crescimento da cidade e melhorar a qualidade de vida da população.

Os vereadores destacam que a articulação política realizada em Brasília reforça a importância da representatividade e do empenho deles em buscar soluções e recursos que atendam às necessidades da comunidade baririense.

“Essa iniciativa demonstra o nosso compromisso com o progresso do município, fortalecendo parcerias e ampliando as oportunidades de investimentos públicos para a cidade”, finalizam.