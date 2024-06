Política: Vereadores criticam falta de política de geração de empregos e renda

O assunto mais comentado na sessão da Câmara de Bariri, realizada na segunda-feira (3), foi com relação à falta de política de desenvolvimento econômico no município. Vereadores trataram do assunto na Palavra Livre.

O primeiro a abordar o tema foi o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP). Ele explanou sobre o processo de emancipação político-administrativa de Bariri e comentou que o município já viveu no passado períodos de maior desenvolvimento.

Segundo Edcarlos, na atualidade a cidade não oferece oportunidades de desenvolvimento. Acrescentou que no ano passado houve perda de 804 postos de trabalho formais e que o Censo de 2022 mostrou uma estagnação populacional de Bariri em comparação ao levantamento anterior, de 2010.

O vereador disse que empresas em funcionamento no município e com interesse em se instalar não contam com a ajuda necessária do poder público.

Outro ponto mencionado por ele é que a prefeitura aumentou o gasto com aluguel de R$ 248 mil por ano para R$ 500 mil por ano, mesmo tendo 50 áreas institucionais que poderiam ser utilizadas pela administração municipal para diversas finalidades.

Em aparte à palavra de Edcarlos, o vereador Ricardo Prearo (PSD) afirmou que Bariri não tem muito a comemorar.

Falou que foi procurado por empresários do ramo alimentício com interesse em se mudarem para Bariri, no entanto, não conseguem o apoio da prefeitura, inclusive em relação ao Selo de Inspeção Municipal (SIM).

“Que novos administradores assumam esse compromisso para que cidade volte a ter progresso e empregos”, frisou Ricardo.

Fundo

O presidente do Legislativo municipal, Airton Luis Pegoraro (Avante), também abordou o tema, lembrando que propôs audiência pública para tratar do desenvolvimento econômico de Bariri.

Uma das críticas feitas por ele é que a fatia do orçamento destinada ao desenvolvimento (1,2%) é pequena.

Sugeriu a criação de um fundo específico, com recursos advindos de venda ou aluguel de prédios pertencentes ao poder público.

Airton comentou, ainda, a prorrogação da concessão de uso à empresa Ismael Sabino Viana & Cia Confecções Ltda., cujo projeto foi aprovado recentemente pelo Legislativo. Segundo ele, o envio da proposta ao Legislativo foi feito porque a prefeitura não teve a agilidade necessária para regularizar a área.

Finalizou seu discurso apontando que o Executivo não tem atuado para dar o andamento esperado aos serviços de inspeção para manuseio de produtos de origem animal, como o SIM.

De acordo com Airton, a prefeitura poderia aderir a consórcios regionais, permitindo que empresários instalados no município pudessem dispor de mercado consumidor mais amplo para atuarem.

Na Palavra Livre, Francisco Leandro Gonzalez (Avante) solicitou ao Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) que avise previamente os empresários quando irá realizar obras de maior porte. Como exemplo, citou abertura de vala no Polo Industrial.

Outra crítica feita por ele é que o buraco de 2 metros de profundidade foi escavado sem as devidas medidas de segurança, como contenção para evitar possíveis desmoronamentos.