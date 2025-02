Política: Vereadores apresentam 32 requerimentos em duas sessões

Fugindo um pouco à regra, neste início de legislatura, o vereador que mais apresentou requerimentos é integrante do grupo político que elegeu o prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante). Dos 32 requerimentos apresentados, 13 são de autoria de Gilson de Souza Carvalho (PSB).

Ricardo Prearo (PSD) e Daniel de Oliveira Rodrigues (PP), integrantes da bancada de oposição, também já somaram, juntos ou individualmente, 13 requerimentos.

Os assuntos abordados nos 32 requerimentos são bem diversificados. No entanto, é possível destacar algumas áreas de maior questionamento como a saúde, em especial a Santa Casa, limpeza pública e Saemba.

Outro dispositivo que permite aos vereadores atuarem como intermediários entre a população e a administração municipal são as indicações. Por elas, são indicadas ao Executivo políticas de atendimento, obras e serviços.

Nas duas primeiras sessões ordinárias de 2025, os vereadores já encaminharam 16 indicações ao prefeito. Detalhe: a mesma quantidade apresentada o ano inteiro em 2024.

Só para constar. Por vários fatores, o ano passado foi o de menor registro de indicações dos últimos anos. Normalmente, a quantidade de indicações anuais apresentadas é muito maior. Em 2023, por exemplo, foram 49 indicações; em 2022, foram 98; e em 2021, exatas 137.

RESUMO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS

18/2025 – Aline Mazo Prearo requer informações sobre atendimento de crianças no contra turno escolar, diante da suspensão do projeto mantido pela Creche Madre Leônia. Aprovado por unanimidade.

19/2025 – Daniel Oliveira Rodrigues requer relatório geral, por unidade básica, dos indicadores de saúde no último quadrimestre. Aprovado por unanimidade.

20/2025 – O mesmo vereador relação dos nomes de médicos substitutos na unidade básica de saúde do Jardim Nova Bariri e no Programa Saúde da Família 4. Aprovado por unanimidade.

21/2025 – Daniel Madureira e Ricardo Prearo requerem informações sobre a Univesp – Polo Bariri: quais os cursos; alunos matriculados; situação do convênio; motivo de exoneração de Dayane Marci Fonseca da Silva; situação da parceria com Universidade Aberta do Brasil. Aprovado por unanimidade.

22/2025 – Gilson de Souza Carvalho requer cópia do livro de registro de intercorrências hospitalares da Santa casa de Bariri, no período de 10 a 30 de janeiro de 2025; com cópia da escala de médicos, enfermeiros, limpeza, copeiras e atendentes. Aprovado por unanimidade.

23/2025 – O mesmo vereador requer cópia do termo de colaboração 17/2023 e PA 78658/23; 18/2023 e PA 78659/23; e 22/2023 e PA 786663/23 entre a Prefeitura de Bariri o a LAV – Lar, Amor e Vida. Aprovado por unanimidade.

24/2025 – O mesmo vereador requer informações sobre doentes acamados, separados por área de cada PSFs. Aprovado por unanimidade.

25/2025 – Gilson Carvalho requer informações sobre quantos e quais são os servidores do Saemba; onde estão lotados; se há desvio de função ou finalidade; e cópia do espelho de ponto. Aprovado por unanimidade.

26/2025 – O mesmo vereador requer esclarecimento sobre reajuste de tarifa de água pelo Saemba; se o superintendente sabe onde está o rombo da autarquia; se houve auditoria financeira; revisão dos contratos; compra e gastos suspeitos; e devedores e execuções judiciais. Aprovado por unanimidade.

27/2025 – Francisco Leandro Gonzalez requer informações sobre manutenção das estradas rurais; com cronograma, critérios, falta de dados no Portal da Transparência; implementação do sistema de rastreamento de veículos. Aprovado por unanimidade.

28/2025 – O mesmo vereador requer informações sobre Centro de Especialidades Odontológicas (CEO): ato de autorização para inauguração; alvarás de funcionamento, sanitário e de bombeiros. Aprovado por unanimidade.

29/2025 – Aline Mazo Prearo requer informações sobre a contratação de médicos oftalmologistas e cardiologistas a fim de sanar a fila de espera junto ao Centro de Diagnose e Especialidades. Aprovado por unanimidade.

30/2025 – A mesma vereadora requer informações sobre a entrega de materiais escolares e uniformes aos alunos da rede municipal de ensino. Aprovado por unanimidade.

31/2025 – Ricardo Prearo, Aline Prearo e Daniel Rodrigues solicitam informações sobre a limpeza urbana de Bariri: se haverá mutirão nos bairros populares; intensificação da fiscalização e penalidades; limpeza de terrenos da municipalidade; limpeza contínua e eficiente. Aprovado por unanimidade.

INDICAÇÕES

09/2025 – Gilson de Souza Carvalho indica tapa buraco na Rua Sete de Setembro, próximo ao Lá Memo Gastrobar.

10/2025 – O mesmo vereador propõe estudo orçamentário para juntar o valor do repasse do governo federal para a enfermagem e município fazer complementação do valor e pagar o piso da categoria em holerite.

11/2025 – O mesmo vereador solicita recapeamento na Rua João Dal Poz e Avenida Brás Fortunato, no Jardim Nova Bariri.

12/2025 – O mesmo vereador indica limpeza de entulhos e retira de mato do fundo do CRAS do Livramento.

13/2025 – Gilson de Souza Carvalho propõe limpeza e roçagem do terreno na lateral e de fronte ao CAPS.

14/2025 – O mesmo vereador solicita recapeamento da Rua Humaitá dos quarteirões entre as Av. General Osório até a Av. Claudionor Barbieri.

15/2025 – O mesmo vereador indica tapa buraco na Rua João Lemos, na esquina da Praça da Bíblia.

16/2025 – O mesmo vereador propõe tapa buraco da Av. Maria Helena Piotto Romero de frente ao número 238 e na esquina abaixo desse número.