Política: Vaza áudio em que Folieni faz acusações contra Abelardo

Vazou um áudio em que o ex-vereador Evandro Antonio Folieni (PP) faz acusações contra o ex-prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB). O teor da fala foi comentado na sessão da Câmara de segunda-feira (4).

O áudio foi encaminhado a grupo de vereadores, mas acabou se espalhando pelo município, chegando inclusive à redação do Candeia.

Nele, Folieni menciona que Abelardo andava com seu genro, já falecido. Numa ocasião, o ex-prefeito teria pagado R$ 3 mil para o genro supostamente agredir o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB). Folieni teria relatado isso para o colega da Câmara na ocasião.

No áudio, o ex-vereador não deixa claro sobre provas de suas acusações. No entanto, demonstra firmeza nas acusações, chegando a relatar que os vereadores poderiam propagar o material.

Segundo Folieni, o genro teria desistido e devolvido o dinheiro a Abelardo. O episódio teria provocado discussão entre Folieni e Abelardo posteriormente.

Na sessão da Câmara o vereador Francisco Leandro Gonzalez (Podemos) tratou do assunto.

Disse que o atentado contra um vereador é um atentado contra todo o Legislativo. Requereu da presidência da Casa o encaminhamento de ofício à Delegacia de Polícia para apurar eventual crime.

Paulo Egídio Grigolin (PP), que retornou à Câmara no lugar de Folieni após exoneração do cargo de diretor municipal de Infraestrutura, também falou do caso.

Para ele, as acusações são sérias e devem ser apuradas. Grigolin ressaltou, no entanto, que se forem inverídicas, o autor do áudio deve ser punido por propagar inverdades.

O presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (MDB), disse que encaminhou o assunto à Procuradoria Jurídica da Câmara para a tomada de medidas cabíveis.

Outro lado

Abelardo Simões disse que tomou ciência do áudio e que acionou seus advogados para a tomada de medidas cabíveis.