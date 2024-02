Política: União Brasil e PP têm novos presidentes em Bariri

Dois partidos que devem ter forte atuação nas eleições municipais de outubro deste ano estão sob novo comando em Bariri.

No pleito passado, de 2020, as siglas andaram juntas na disputa municipal, mas há tendência de que os grupos sigam caminhos distintos no pleito deste ano.

O União Brasil é o antigo DEM, partido pelo qual Maria Pia Betti Pio da Silva Nary foi candidata a prefeito de Bariri em 2020.

A presidência da legenda está com a vereadora Myrella Soares da Silva, sendo Maria Pia a vice-presidente. Dos candidatos a vereador nas eleições de 2020, Márcio Alberto de Camargo concorreu pelo DEM e agora está no União Brasil, no cargo de tesoureiro.

Já Lizete Maria Pellegrino disputou uma cadeira na Câmara pelo PP e agora está na legenda comandada por Myrella, no cargo de secretária.

PP

O PP tem como presidente Daniel de Oliveira Rodrigues (Daniel de Madureira), que foi candidato a vereador pela mesma sigla em 2020.

O vereador Evandro Antonio Folieni mantém-se na mesma legenda e é membro do partido. Eduardo de Pauli Galízia foi candidato a vereador nas eleições de 2020 e continua no PP, como membro.

Já Gislaine Aline Maranho Rodrigues Capobianco, que foi candidata a vereador em 2020 pelo DEM, transferiu-se para o PP, como membro da sigla.