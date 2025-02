Política: Sessões da Câmara mudam para às 20h em Bariri

Por maioria de votos, os vereadores alteraram o início do horário das sessões ordinárias do Legislativo em Bariri das 19h para às 20h. Em março de 2020 houve mudança no horário das 20h para às 19h.

A votação do projeto de autoria da Mesa Diretora ocorreu na noite de segunda-feira (3).

Foram favoráveis à proposta os três membros da Mesa (Ricardo Prearo – PSD, Aline Prearo – Republicanos – e Daniel de Madureira – PP), Laudenir Leonel (PL) e Roni Romão (PL). O presidente da Casa, Ricardo Prearo, deu voto de minerva porque a votação terminou empatada por 4 a 4.

Posicionaram-se contra Leandro Gonzalez (Avante), Gilson de Souza Carvalho (PSB), Myrella Soares (União Brasil) e Rubens Pereira dos Santos (PSD).

Na mensagem que acompanha o projeto, os autores justificam que a alteração deve-se à “melhoria no planejamento e organização dos trabalhos das sessões, oportunizando um espaço de tempo maior para o inicio e para a população acompanhar as sessões da Câmara”.

Na discussão da matéria, Leandro e Rubens afirmaram serem contrários porque não havia interesse público. O primeiro pontuou que a proposta tinha o intuito de atender a interesses pessoais.

Prearo defendeu a mudança de início da sessão, alegando que muitas pessoas chegam tarde do serviço e teriam tempo para tomar banho, jantar e, depois, acompanhar os trabalhos do Legislativo pelas redes sociais.

O presidente da Câmara mencionou, também, que Laudecir e Aline são vereadores que têm compromissos profissionais próximos ao horário das 19h.