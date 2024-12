Política: São Paulo dobra acesso ao ensino técnico integrado na rede estadual

Governo do Estado dobrou o acesso ao Ensino Médio Técnico em 2024, com 75 mil matrículas e 1.393 escolas atendidas. No ano que vem, a previsão é de se aproximar das 160 mil matrículas e estar em 1.810 escolas.

Os estudantes do Ensino Médio Técnico cursam uma das nove formações oferecidas diretamente nas escolas da rede pública estadual, ou ainda nas unidades do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) ou do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), por meio de parceria com a pasta estadual.

Os nove cursos oferecidos diretamente pela Educação nas escolas estaduais, com aulas ministradas por docentes contratados pela pasta ou pelo Centro Paula Souza (CPS) são: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Para o próximo ano, a Educação contratará mais 3.000 docentes para as aulas do ensino técnico.

Bolsa de R$ 1 mil e de R$ 650

O governador Tarcísio de Freitas sancionou neste ano a lei que cria o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM) que oferece oportunidade de trabalho para estudantes do Ensino Médio Técnico matriculados nas escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

O programa tem como objetivo valorizar os estudantes e combater a evasão escolar no último ciclo da educação básica.

Os estudantes das áreas de tecnologia, como o de ciência de dados e desenvolvimento de sistemas, poderão receber bolsas mensais de até R$ 1 mil.

Para os demais cursos, a expectativa da Educação é um pagamento mensal de até R$ 650. Para todos os estudantes selecionados, a bolsa será paga por quatro horas de jornada de atividades de estágio diárias — 20 horas semanais. (Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa)