Política: Rita Pegoraro participa em SP de encontro do Fundo Social

A primeira-dama de Bariri e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rita Pegoraro, participou na quarta-feira (12) de encontro com as primeiras-damas e gestores de fundos sociais locais de mais de 300 cidades paulistas que, neste ano, estão em início de gestão.

O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e foi conduzido pela primeira-dama de São Paulo e presidente do Fussp, Cristiane Freitas, com o objetivo de auxiliar as novas lideranças a participarem dos programas e iniciativas estaduais, ampliando o trabalho conjunto e o impacto das ações e políticas de desenvolvimento social nos municípios.

A presidente do FUSS de Bariri, Rita Pegoraro, estava acompanhada da diretora municipal de Assistência Social, Luciana Lucínio, e relatou que foram apresentadas as ações estaduais a gestores de fundos locais, reforçando a parceria com os municípios paulistas.

“Foi um momento de união e fortalecimento de laços, de compartilhamento de ideias para promover ações em prol da comunidade. Juntas, trabalhando por um futuro melhor para todos”, pontuou.

Durante o evento foram destacados ainda os resultados e os programas do Fundo Social de São Paulo disponíveis aos municípios, como as Escolas de Qualificação Profissional, as Praças da Cidadania e as campanhas de ajuda humanitária.

O Fundo Social de São Paulo também disponibilizou aos participantes um manual técnico que descreve os programas e detalha os serviços oferecidos pelo Estado na área social. Todos também receberam acesso ao cadastro para inscrição ao curso online “Gestão Pública e Imagem”, de formação de novas lideranças, e conheceram o projeto estadual que vai ampliar o programa Escolas de Qualificação Profissional.

Essa nova iniciativa levará cursos gratuitos de forma itinerante a regiões vulneráveis do estado, utilizando carretas-escola equipadas para a formação profissional da população. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)