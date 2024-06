Política: Rede Sustentabilidade é regularizado em Bariri

O partido Rede Sustentabilidade em Bariri está novamente regularizado.

Há um mês a legenda estava suspensa no município por não ter havido a informação do número do CNPJ no prazo de 30 dias da anotação.

O presidente do partido em Bariri é Erivelton Munhoz Gabia. Na ocasião, ele disse ao Candeia que a situação da legenda seria resolvida em breve, com a devida informação do CNPJ da sigla.