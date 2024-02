Política: Prorrogadas as inscrições para o curso de Promotoras Legais Populares

As inscrições para a terceira turma de Promotoras Legais Populares foram prorrogadas até esta sexta-feira (1º de março), em Bariri.

O curso resulta de parceria entre a Prefeitura de Bariri, Diretoria de Assistência Social, Casa da Mulher Mariana Forti Bazza e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

É gratuito e voltado a mulheres maiores de 18 anos, residentes no município.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Casa da Mulher, das 8h às 16h; ou on-line, por meio do formulário https://docs.google.com/forms/d/1fVr0FMeeN12Becbd84CEHuioPuhUB1EP0hRmpQzq824/edit.

São 25 vagas a serem preenchidas por ordem cronológica de inscrição. Se houver número maior de interessadas, será criada uma lista de espera.

O curso tem duração de cinco meses, de março a julho, e acontecerá presencialmente na Casa da Mulher, todas as terças-feiras, das 19h às 21h.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (14) 3662-6232 e (14) 99154-5050. (Fonte: Assessoria de Comunicação)