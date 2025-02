Política: Promotoras Legais Populares abre inscrições para quarta turma

Desde terça-feira (11), estão abertas inscrições para a 4ª turma do projeto Promotoras Legais Populares, com 25 vagas e início a partir de 11 de março.

As inscrições devem ser realizadas na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza, das 8h às 16h, ou através do link https://docs.google.com/…/1a…/edit.

O curso é gratuito e será ministrado às terças-feiras, das 19 às 21h, na Casa da Mulher. É organizado por mulheres e para mulheres, a partir de 18 anos completos. Se necessário, será oferecido transporte aos participantes.

O projeto

O projeto teve início em Bariri em 2022, a partir da articulação da Diretoria Municipal de Assistência Social e da Casa da Mulher com os movimentos sociais do Estado. Surgiu da necessidade de enfrentar as situações de violência, exploração, discriminação e desigualdade sofridas pelas mulheres.

Tem como objetivo central a formação sobre o feminismo e os direitos das mulheres, para o fortalecimento das lutas nos diversos espaços de atuação.

As Promotoras Legais Populares já existem em outros países da América Latina e em diversos estados e cidades do Brasil e, em Bariri, o curso é realizado pela quarta vez.

Cada encontro do curso contará com facilitadoras com formação ou experiência nas áreas do Direito, Saúde e Assistência Social.

Para dúvidas e mais informações: entrar em contato com casadamulher@bariri.sp.gov.br ou por telefone (14) 3662 6232.