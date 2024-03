Política: Projeto utópico de Grigolin é criticado por Edcarlos e Airton

Durante a Palavra Livre na sessão camarária de segunda-feira (18), o vereador Paulo Egídio Grigolin (PP) defendeu a união de todos os agentes políticos baririenses em torno de um projeto para governar o município.

Ressaltou que sua proposta se tratava de uma utopia (ideia ou descrição de uma sociedade imaginária em que tudo está organizado de uma forma superior e perfeita).

Primeiro, ele enalteceu qualidades dos pré-candidatos a prefeito e a vice no cenário eleitoral local.

Disse que são pessoas com valores e ideias que poderiam somar esforços para a administração de Bariri, cabendo definir critérios para escolha de quem seria o gestor. Para Grigolin, essa hipótese seria uma forma de praticar a política participativa popular.

Dois vereadores que discursaram na sequência criticaram a fala do colega. Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e Airton Luis Pegoraro (MDB) são pré-candidatos a prefeito.

Edcarlos se lembrou da campanha eleitoral anterior, em que era situação. Na ocasião, era candidato a vereador no mesmo grupo do prefeito Francisco Leoni Neto.

Disse que se manteve firme na disputa até o fim, mesmo com as várias críticas que o grupo recebia.

Falou que Grigolin era oposição, foi eleito vereador pela oposição, mas depois se tornou situação e que agora irá colher os ônus e os bônus de ser governo. Para Edcarlos, a utopia pregada pelo colega é o mesmo que juntar Luis Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro numa mesma chapa.

Airton destacou que realmente o discurso de Grigolin era utópico. Para o presidente da Câmara, numa democracia o eleitor tem a opção de escolher entre vários projetos colocados a ele.

O vencedor governa e o perdedor fiscaliza, tudo dentro da ordem legal.

Segundo Airton, sem disputa e sem uma população livre para escolher não há democracia. Finalizou que o sistema é falho, mas pode ser melhorado.