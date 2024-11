Política: Projeto quer extinguir cargo comissionado na Câmara de Bariri

Projeto de lei de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara de Bariri pretende extinguir o cargo de assessor parlamentar no legislativo municipal.

A proposta seguirá para as comissões e depois irá a discussão e votação em plenário.

O cargo foi criado pela Lei Municipal nº 3.913, de 2010. Segundo a justificativa dos vereadores que compõem a Mesa, Airton Pegoraro, Benedito Franchini e Myrella Soares da Silva, a extinção trata de medida que visa a boa gestão administrativa do Legislativo.

Ao todo, a Câmara de Bariri dispõe de seis cargos. Cinco deles estão ocupados e são de provimento por concurso público (procurador jurídico, diretor técnico administrativo, agente de contabilidade administração, auxiliar de secretaria e faxineiro).

Já o cargo de assessor parlamentar é comissionado e há muito tempo não é ocupado.

Há informações de bastidores de que a partir da próxima legislatura poderia haver nomeação de alguma pessoa para ocupar essa função no legislativo local.