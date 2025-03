Política: Projeto quer alterar forma de atribuição de aulas

O prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante) encaminhou projeto de lei para apreciação da Câmara Municipal com o intuito de modificar a contagem de pontos para o processo de atribuição de aulas.

Atualmente, quando um profissional do magistério realiza uma maior quantidade de cursos, por exemplo, acaba somando pontos e passando na frente de outros professores. A atribuição de aulas, que ocorre todo fim de ano, é feita conforme a ordem de classificação dos servidores.

A proposta do Executivo é que sejam considerados apenas os dias trabalhados, sistemática utilizada pela rede estadual de ensino.

Caso a matéria seja aprovada pelo Legislativo, ao final do ano letivo os professores com mais tempo de trabalho terão mais pontuação para a escolha das classes para o próximo período escolar.

O pedido para mudança na forma de contagem de pontos foi feita no fim de 2024 pela comissão de contagem de títulos e tempo de serviço, a fim de proporcionar paridade e probidade por valorizar os servidores mediante o efetivo dia trabalhado.

A comissão observou um elevado número de atestados médicos de horas, não cabendo o desconto dos dias de efetivo exercício.

Coube à Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Bariri encaminhar minuta de projeto de lei à Diretoria Municipal de Administração com as sugestões de alterações na forma de contagem de pontos.