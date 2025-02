Política: Projeto cria função gratificada para o cargo de assessor de imprensa

Na sessão de Câmara, realizada dia 3 de fevereiro, o prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante) apresentou projeto de lei 08/2025, que cria a função gratificada de assessor especial de Imprensa e Comunicação.

A função seria exercida exclusivamente por servidor integrante do quadro efetivo, ou seja, funcionário concursado, com pelo menos três anos de atuação e com curso de jornalismo ou comunicação social.

Para isso, o responsável receberia o salário de servidor acrescido de bonificação no valor correspondente a 50% do padrão 159 das tabelas de vencimentos.

Para justificar a proposta o prefeito ressalta que na Prefeitura de Bariri não existe o emprego de assessor de imprensa ou jornalista, sendo, este papel, executado por um agente administrativo. Afirma, ainda, que a medida permite economizar gasto com agência de publicidade.

A matéria foi enviada às comissões permanentes para emissão de parecer e deve ser votada nas próximas sessões.