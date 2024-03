Política: Presidente do sindicato pede não aprovação de cargos no Saemba

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri, Gilson de Souza Carvalho, criticou projetos de lei que criam gratificações, cargos de confiança e emprego efetivo no Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

Ele falou sobre o assunto na sessão de Câmara de segunda-feira (18). Deixou claro que a decisão cabe aos vereadores, mas que há outras prioridades na autarquia.

Lembrou que no fim do ano passado houve aumento na tarifa de água e esgoto em mais de 30%. Outro ponto abordado por Gilson é que o Saemba ainda não comprou equipamentos de segurança para o trabalho de servidores no dia a dia. No fim de julho do ano passado o encanador Adelson Aparecido Bertoldo morreu soterrado numa obra da autarquia.

O dirigente sindicato relatou, ainda, que a autarquia dispõe de apenas quatro leituristas para verificar o consumo de todo o município e dois encanadores a menos.

Dois vereadores fizeram uso da palavra. Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) solicitou da presidência da Casa de Leis uma reunião com funcionários do Saemba para discutir o teor dos projetos.

Airton Luis Pegoraro (MDB) disse que a situação financeira da autarquia é preocupante e que não há dinheiro nem mesmo para o conserto de vazamento.

Criticou a demora na resposta de requerimento de sua autoria pedindo informações sobre as finanças e se dívida com a CPFL Paulista foi incluída ou não no balancete de 2023.

Propostas

Os três projetos foram remetidos pelo prefeito Luís Fernando Foloni (MDB) à Câmara.

O de nº 14/2024 altera as referências de ocupantes do emprego de leiturista, passando a remuneração básica para R$ 1.811,22 mensais.

A mesma proposta cria as funções de confiança de coordenador de Compras e Contratações e o coordenador de Logística e Frota. Elas são de livre designação e exoneração, mas somente podem ser ocupadas por servidores efetivos.

A matéria traz ainda adequação da denominação do emprego de “agente de Contabilidade e Recursos Humanos” para “gerente de Contabilidade e Recursos Humanos”; e adequação da estrutura organizacional do Saemba.

O projeto nº 15/2024 cria emprego efetivo, com provimento através de concurso público, de gerente de Engenharia e Segurança do Trabalho.

O projeto nº 16/2024 cria gratificação para a função de atendente plantonista, que hoje é exercida por operadores do Estação de Tratamento de Água (ETA), que não recebem pela execução. A mesma matéria prevê a criação de gratificação para a função de controlador interno.