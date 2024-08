Política: Prêmio ‘Mulheres Negras Contam sua História’ é entregue a Maíza Generoso

Dia 31 de julho, quarta-feira, foi realizada a sessão solene de entrega do Prêmio Mulheres Negras Contam sua História para Maíza Elias Generoso, na Câmara Municipal de Bariri.

A homenagem foi criada em 2023, por iniciativa da vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil), para homenagear mulher afrodescendente que se destacar na luta contra a descriminação, racismo e preconceito étnico-racial.

Este ano, o nome de Maíza, proposto pelo Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, foi reverenciado por unanimidade pelo Legislativo local.

A data da entrega do prêmio coincidiu com a comemoração do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Teresa de Benguela, em 25 de julho.

Clarina Genaro, presidente do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra; e

Luciana Bussi, coordenadora do Curso Promotoras Legais Populares, compuseram a mesa principal.

Marcaram presença ao evento, familiares e amigos, membros do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra; integrantes da Associação Cultural Quilombo de Bariri e alunas da 3ª turma do curso de Promotoras Legais Populares.

Após a execução dos hinos Nacional, de Bariri e à Negritude, o missionário Alex Santana fez abertura da solenidade, cantando um louvor de superação.

Fizeram uso da palavra a vereadora e autora do projeto, Myrella Soares; e a vice-presidente do Conselho de e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Viviane Sabino Braz. O missionário Alex Santana encerrou a solenidade.

Um dos momentos emocionantes da solenidade aconteceu durante homenagem da família de Maísa, feita pelas netas Yasmin Vitória e Ana Clara.

Trajetória

Maiza Elias Generoso tem 61 anos e é filha do casal Agenor Benedito Elias e Benedita Mendes. Ele, lavrador e ela, empregada doméstica. É viúva e sempre foi dona de casa. Tem quatro filhos: Maria Vanessa, Valquíria, Vanderson e Vitor, que lhe deram oito netos.

Foi integrante da Escola de Samba Diamante Negro, fundada e presidida por seu pai, Agenor, grande líder comunitário. Ele prestava serviços junto à população dos altos da cidades, através da escola de samba.

Segundo Maíza, as escolas de samba têm propósito em comum, que vai além dos desfiles de Carnaval. Todas elas atuam como guardiãs da cultura afro-brasileira e promotoras das tradições do samba.

Atualmente, Maíza é voluntária na Paroquia Santa Luzia, além de ser muito devota de Nossa Senhora.