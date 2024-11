Política: Prefeitura prevê receita de R$ 170,9 milhões para 2025

A Prefeitura de Bariri estima para o ano que vem receita de R$ 170,9 milhões, entre receitas correntes e receita de capital. O montante é 4,17% superior ao que foi previsto para o atual exercício financeiro (R$ 164 milhões).

Os números foram apresentados em audiência pública realizada no dia 29 de outubro na Sala de Licitações do Paço Municipal 16 de Junho. O documento diz respeito à Lei Orçamentária Anual (LOA), que será remetida ao Legislativo para discussão e votação.

Os números foram apresentados pela contadora Zilta de Cássia Silvestre Calegari, pela tesoureira Aline Souza e por Alex de Oliveira, da Êxito Soluções e Gestão Pública, empresa que presta assessoria ao Executivo.

Estiveram presentes na audiência pública a vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil) e representantes da Diretoria Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal de Assistência Social, do Centro de Promoção Social e do Lar Amor e Vida (LAV).

Zilta comentou que a projeção de receita serve basicamente para o custeio da máquina pública, como folha de pagamento (R$ 77 milhões, considerando também encargos sociais), medicamentos, merenda escolar etc. Na prática, caberá ao prefeito eleito, Airton Luis Pegoraro (Avante), e sua equipe de governo realizarem a gestão dos recursos.

Do total das receitas, R$ 126 milhões são relacionados às transferências correntes (União e governo estadual) e R$ 27,9 milhões dizem respeito a impostos, taxas e contribuições de melhorias, ou seja, arrecadação própria.

Em relação às despesas, os setores de Educação e Saúde abocanham a maior parte dos recursos, até por imposição da legislação (confira quadro). Uma mudança significativa é que despesas com coleta de resíduos, transbordo e destinação final do lixo migraram de “Urbanismo” para “Gestão Ambiental”.

Para o ano que vem os vereadores terão pouco mais de R$ 3 milhões para destinar a entidades e outros órgãos por meio de emendas parlamentares individuais.

Despesas por função de governo

Setor Previsão para 2024 Previsão para 2025 Variação

Educação R$ 63.987.694,00 R$ 65.319.000,00 2,08%

Saúde R$ 39.333.000,00 R$ 41.960.693,00 6,68%

Administração R$ 17.268.306,00 R$ 15.993.297,00 -7,38%

Saneamento (Saemba) R$ 8.870.000,00 R$ 11.700.000,00 31,91%

Encargos especiais R$ 5.672.000,00 R$ 8.668.000,00 52,82%

Gestão ambiental R$ 155.000,00 R$ 8.390.000,00 5.312,90%

Assistência social R$ 5.908.000,00 R$ 7.308.000,00 23,70%

Urbanismo R$ 12.209.000,00 R$ 3.560.960,00 -70,83%

Segurança pública R$ 1.993.000,00 R$ 1.896.000,00 -4,87%

Cultura R$ 1.425.000,00 R$ 1.568.000,00 10,04%

Legislativa R$ 1.275.000,00 R$ 1.488.000,00 16,71%

Transportes R$ 3.985.000,00 R$ 1.120.050,00 -71,89%

Desporto e Lazer R$ 1.155.000,00 R$ 709.000,00 -38,61%

Reserva de contingência R$ 400.000,00 R$ 700.000,00 75,00%

Comércio e Serviços R$ 152.000,00 R$ 262.000,00 72,37%

Agricultura R$ 142.000,00 R$ 164.000,00 15,49%

Trabalho R$ 140.000,00 R$ 108.000,00 -22,86%

Total R$ 164.070.000,00 R$ 170.915.000,00 4,17%