Política: Prefeitura pede avaliação de áreas para venda

A Prefeitura de Bariri solicitou a três corretores de imóveis a avaliação de duas áreas pertencentes ao município para futura venda.

Elas se localizam no cruzamento entre as Avenidas José Saltarelli e Vice-Prefeito Sérgio Forcin, perto da rotatória que dá acesso à Rodovia Braz Fortunato (SP-261).

As duas glebas são anexas. Uma delas tem área total de 2.711,17 m², com barracão industrial medindo 1.520,96 m². O outro lote mede 3.244,08 m² sem edificação.

Em dezembro do ano passado, a Câmara de Bariri aprovou projeto de lei de iniciativa do Executivo prorrogando para 180 dias o prazo da concessão de uso à Empresa Ismael Sabino Viana & Cia Confecções Ltda., que utiliza o prédio industrial.

Conforme a administração municipal, a prorrogação era necessária para que nesse período de seis meses fosse concluída a licitação com a finalidade de alienar por venda o imóvel objeto da concessão de uso, proposta defendida pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial de Bariri.

O diretor municipal de Desenvolvimento Econômico, Luis Eduardo Benatti, explica que a área edificada passa por regularização (averbação) para que a prefeitura possa dar continuidade ao processo de licitação para venda.

O titular da pasta diz que se o procedimento for concretizado a prefeitura poderá utilizar o dinheiro obtido com a negociação das duas áreas para a compra de mais glebas destinadas ao desenvolvimento ou realização de cursos de capacitação.