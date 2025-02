Política: Prefeitura e Caixa Federal tratam de projetos e convênios

No início de fevereiro, o prefeito de Bariri, Airton Luís Pegoraro (Avante) se reuniu com representantes da Caixa Econômica Federal para discutir a participação estratégica da instituição financeira na administração pública local, bem como as ações para o desenvolvimento de Bariri.

“A reunião teve como foco o fortalecimento da parceria entre a Caixa e o município, visando a implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento e beneficiem diretamente a população”, informou o prefeito.

O encontro contou com a presença de Sergio Amadeo, gerente de Filial, da Gerência Executiva de Governo Bauru; Leonardo Pessute, gerente geral da Agência de Bariri; André Pereira, gerente Carteira PJ Publica da Superintendência de Governo de Bauru.

Da administração municipal estavam presentes a diretora de Obras, Beatriz Tonin Rodrigues, o superintendente do Saemba, Ricardo Maccorin, e o diretor administrativo e financeiro da autarquia, Edson Longo.

De acordo com Airton, entre os principais temas, foi discutido o convênio para modernizar a iluminação pública, substituindo 100% das lâmpadas por iluminação LED, como já é realidade em cidades vizinhas. “Essa mudança representa uma economia significativa para os cofres públicos. Calculamos que o valor do financiamento para essa modernização seria 30% menor do que o custo atual de energia, o que significa um grande retorno a longo prazo”, esclareceu o prefeito.

Outro assunto abordado foi a respeito da possibilidade de instalação de uma usina fotovoltaica que possa suprir a demanda energética da Prefeitura Municipal e do Saemba, promovendo sustentabilidade e mais economia para Bariri. “Estamos focados em trazer melhorias concretas para nossa cidade, buscando inovação e eficiência em cada projeto”, concluiu Pegoraro. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)