Política: Prefeitura de Bariri antecipa pagamento dos servidores

A Prefeitura de Bariri pagou na sexta-feira (28) aos servidores públicos municipais o salário e o vale-alimentação referentes ao mês de fevereiro.

O pagamento que normalmente seria realizado no 5º dia útil de março foi antecipado por determinação do prefeito Airton Pegoraro (Avante).

Em janeiro, em meio às incertezas financeiras deixadas pela antiga administração, o pagamento dos servidores foi honrado e depositado em dia.

A medida reforça a valorização dos servidores e o compromisso da gestão com a pontualidade no pagamento, além de movimentar a economia local.

“O salário em dia é uma das nossas prioridades, pois sabemos da importância para os trabalhadores e suas famílias. Com essa antecipação, garantimos mais segurança financeira e impulsionamos o comércio da nossa cidade”, afirma o prefeito Airton Pegoraro.

Com essa iniciativa, a gestão “Um Novo Tempo para Todos” reafirma sua responsabilidade com o funcionalismo público e o equilíbrio fiscal, assegurando que os direitos dos servidores sejam respeitados e que a cidade continue avançando com uma gestão responsável.

A diretora municipal de Finanças, Silvia Cândido, ressalta que essa antecipação dos valores só foi possível graças ao planejamento na gestão das contas públicas implantado pela atual administração.

“Com responsabilidade e planejamento, vamos injetar mais de R$ 6.100.000,00 na economia. Isso só é possível porque estamos fazendo uma gestão séria e comprometida com as contas públicas”, finaliza.

(Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Bariri)