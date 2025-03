Política: Prefeitura apresenta nova identidade visual ‘Um novo tempo para todos’

A Prefeitura de Bariri lança na terça-feira (11) a nova identidade visual do município. Com o slogan “Um novo tempo para todos”, a nova logomarca traz o portal de entrada como destaque, simbolizando essa passagem para esse novo tempo e o nome Bariri em destaque. A escolha das cores reforça essa mensagem.

O azul, cor predominante, remete à confiança e seriedade da administração pública, além de estar presente na bandeira do município. Já o amarelo/dourado, presente no portal, simboliza energia, dinamismo e nascer de novo tempo, de novos dias, destacando o compromisso da gestão com o progresso da cidade.

O novo formato foi apresentado aos diretores municipais pelo prefeito Airton Pegoraro e pelo vice-prefeito Paulo Kezo.

A nova identidade busca consolidar uma comunicação mais moderna, relacionamento mais estreito com a população e alinhada a esse novo tempo que o município vive, marcando um novo momento para a administração municipal.

A nova logomarca, acompanhada do slogan, reflete os valores institucionais da gestão, que coloca o cidadão como prioridade em suas ações.

“A modernização da marca institucional facilita a identificação dos serviços públicos, melhora a comunicação com a população e contribui para a transparência da nossa gestão. Além disso, o novo design foi pensado para se adaptar aos diferentes meios de comunicação, garantindo maior padronização e reconhecimento da marca”, explica o prefeito Airton Pegoraro.