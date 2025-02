Política: Prefeito propõe responsabilidade solidária na administração pública

O prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante) enviou ao Legislativo projeto de lei 10/2025 que implementa a responsabilidade solidária na administração pública municipal, envolvendo o chefe do Executivo, diretores municipais e superintende do Saemba.

Na prática, a responsabilidade solidária leva diretores e superintendente a responder por atos e omissões nos casos de responsabilização pessoal do chefe do Executivo, em especial, se resultem em prejuízos ao erário ou de descumprimento de normas legais.

Para o prefeito, a proposta assegura integridade e transparência na gestão municipal, uma vez que leva os agentes políticos a trabalhar de maneira conjunta e transparente. “Evita irregularidades e garante aplicação correta de recursos públicos”, argumenta.

A matéria, que iniciou tramitação na primeira sessão ordinária de 2025, realizada dia 3 de fevereiro, recebeu parecer da Procuradoria Jurídica do Município, que opinou pela regularidade formal do projeto de lei.

Nas próximas sessões, a proposta será votada em plenário, após parecer das comissões permanentes.