Política: Prefeito nomeia novo Conselho Deliberativo do Fundo Social de Bariri

Através de portaria, o prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante) nomeou novos integrantes do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade no Município de Bariri.

O novo órgão será dirigido pela primeira-dama, Rita de Cássia Cavalheiro Pegoraro (presidente); Daniela Ferrari Andreoli (vice-presidente); Luciana Aparecida Lucinio (tesoureira); e Regina Célia de Godoy Paulino (secretária).

Outras nove mulheres compõem o colegiado: Alessandra Gasparoto Zago; Danieli Trintino; Helen Zanoni Benatti; Leodir Aparecida Rufatto Vendrametto; Maisa Bonatelli Paleari; Marisa Rezende Dadalto; Patricia Sanches; Simone Spanholo Caires; e Suzane Gabia Dinis Albranti

O Fundo Social de Solidariedade tem por objetivo desenvolver ações que contribuam com a melhora da qualidade de vida das pessoas, atuando através de diversas frentes, de modo especial junto aos serviços de proteção básica, instituições e organizações parceiras, oferecendo orientação, ajuda humanitária, cursos e oficinas de qualificação profissional, capacitação e geração de renda.

Estruturalmente, o Fundo Social é dirigido por um Conselho Deliberativo composto, no caso de Bariri, por 13 integrantes, com mandato de dois anos, permitida a recondução.