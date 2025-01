Política: Prefeito e primeira-dama de Bariri visitam o Fundo Social de São Paulo

Quarta-feira (15), a primeira-dama de Bariri e presidente do Fundo Social, Rita de Cássia Cavalheiro Pegoraro, acompanhada do prefeito, Airton Luís Pegoraro, visitou a sede do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (Fuss-SP), no Palácio dos Bandeirantes.

Rita comentou que a visita foi para conhecer os programas, fazer conexões e realizar tratativas para trazer recursos a Bariri.

O FUSS estadual possui mais de dez projetos, além das Escolas de Qualificação Profissional, que visam qualificar para o mercado de trabalho e fornecer mais independência a população mais carente do Estado.

Dessa forma, o Fundo Social de São Paulo mantém parcerias com os Fundos Sociais dos municípios, oferecendo cursos de capacitação profissional com o objetivo de qualificar a população em situação de vulnerabilidade.

Neste modelo de convênio, o FUSSP oferece aos municípios os cursos, material didático e insumos para a realização das aulas. Em contrapartida o município oferece o local e os materiais permanentes para a realização do curso, deverá também divulgar e promover as inscrições junto à comunidade local. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)