Política: Prefeito e equipe da Santa Casa participam de sessão do Legislativo

A primeira sessão ordinária da atual legislatura, realizada na segunda-feira (3), teve início com uso da palavra pelo prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante) e pelo presidente do Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri, Vilson Coletta, acompanhado da contadora Regina Célia de Godoy Paulino.

Em geral, eles pediram auxílio dos vereadores em projetos para melhoria do município e do hospital.

Airton fez um rápido pronunciamento na sessão. Disse que espera contar com o apoio dos vereadores para mudar os destinos da cidade.

Solicitou, também, empenho dos legisladores em busca de recursos para o município e para entidades assistenciais.

O prefeito garantiu que os vereadores terão acesso a todos os diretores e que poderão buscar informações de forma direta, não necessitando apresentar requerimentos para esse propósito.

Regina apresentou balancete de 2024 da Santa Casa de Bariri, arrecadação de recursos públicos e atendimentos, especialmente via Sistema Único de Saúde (SUS).

Os dados apontam que no ano passado a Santa Casa teve resultado financeiro positivo de R$ 817 mil.

Em relação ao período de 2021 a 2024 (governos de Abelardo Maurício Martins Simões Filho e de Luis Fernando Foloni, ambos do MDB), a dívida da Santa Casa de Bariri passou de R$ 4,4 milhões para R$ 3,9 milhões. Isso relacionado ao CNPJ do hospital baririense.

Quando são considerados os CNPJs das então filiais da Santa Casa, o débito é de R$ 257 milhões, a maior parte tributários.

O corpo jurídico do hospital tem utilizado decisão judicial que suspendeu todas as alterações realizadas no estatuto social da Santa Casa de Bariri de janeiro de 2015 a agosto de 2018, período em que o hospital passou a ser administrado pela Organização Social (OS) Vitale Saúde, além de filiais espalhadas por outros municípios. O intuito é livrar o hospital local de débitos contraídos por outras unidades.

Segundo o Ministério Público, autor da ação judicial, com base em documentos e provas, todas as mudanças de estatuto e criação de novas filiais decorreram de articulação ilícita e fraudulenta pelos envolvidos à época, o que gerou sua nulidade integral.

Vilson Coletta comentou que o hospital tem dois objetivos. O primeiro é que a instituição promova melhoria no prédio, adquira mais equipamentos e ofereça mais especialidades para obter mais receitas próprias.

O segundo é que a intervenção do município chegue ao fim, ainda este ano. A requisição administrativa na Santa Casa ocorreu em setembro de 2018, durante o governo de Francisco Leoni Neto (PSD).