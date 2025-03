Política: Prefeito de Bariri integra diretoria do Consórcio Intermunicipal Tietê-Paraná

O prefeito de Bariri, Airton Luís Pegoraro (Avante), integra a nova diretoria do Consórcio Intermunicipal Tietê-Paraná (CITP). Ele foi empossado membro do conselho fiscal.

A escolha foi realizada durante Assembleia Geral Ordinária do Consórcio, que ocorreu no dia 24 de fevereiro, quando a pauta principal da reunião foi a eleição do diretor-presidente, diretor vice-presidente, secretaria executiva e conselho fiscal para o biênio 2025-2026.

O CITP foi criado em 24 de fevereiro de 1989 com as finalidades de representar o conjunto de municípios que o integram, planejar, adotar e executar projetos e medidas destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento de atividades industriais, comerciais, agrícolas e turísticas, bem como promover e incentivar o florestamento, reflorestamento e demais programas de aspecto corretivo e preventivo que visam a preservação dos municípios apoiadores.

Além dessas finalidades, a instituição tem como base a fomentação da navegação fluvial e o zelo pelos recursos hídricos das áreas de influência da Hidrovia Tietê-Paraná. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)