Política: Prefeito de Bariri avalia veículos da Saúde em oficina mecânica

Terça-feira (12), acompanhado da diretora de Saúde, Ana Paula de Arruda Falcão, o prefeito de Bariri, Airton Luís Pegoraro (Avante), fez visita à oficina mecânica que faz a manutenção da frota da municipalidade.

“Estivemos avaliando os veículos que estão na oficina para conserto. Verificamos a quantidade e o estado dos veículos paralisados, já que a população de Bariri depende do funcionamento pleno desses veículos da Saúde”, apontou o prefeito.

A previsão, informou o prefeito Airton, é que os veículos que passam por manutenção voltem a circular em um ou dois meses, talvez até antes desse prazo.

No momento, são cinco veículos da Saúde municipal que encontram-se parados:

• Chevrolet Spin 33 saúde, com problema no câmbio automático;

• Citroën C5 2.0 143, com problema no motor;

• Chevrolet Onix 86, com problema no motor;

• Chevrolet Onix 56, com problema no motor e

• Van para transportar cadeirante, com problema na bomba injetora.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)