Política: Prefeito de Bariri assina convênio de cerca de R$ 700 mil

O prefeito de Bariri, Airton Pegoraro (Avante), assinou convênio de aproximadamente R$ 700 mil com o Governo de São Paulo na quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes.

A verba será destinada para execução de projetos voltados à recuperação de áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana.

“Os projetos para Bariri são para construção de ciclofaixa e reforma na pista de caminhada na Avenida José Jorge Resegue, por meio do FID – Fundo de Interesses Difusos, da Secretaria de Justiça e Cidadania”, informa Airton.

A cerimônia contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felicio Ramuth, dos secretários estaduais Fábio Prieto (Justiça e Cidadania), Andrezza Rosalém (Desenvolvimento Social), Arthur Lima (Casa Civil) e Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais); da procuradora geral do Estado, Inês Coimbra; do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado, além de autoridades municipais e representantes dos projetos selecionados.

De Bariri, além do prefeito Airton, estiveram presentes o vice-prefeito Paulo Kezo, e os vereadores Myrella Soares (União Brasil) e Leandro Gonzalez (Avante).

Essa verba do FID produz o que governo estadual chama de obras cívicas como calçadões, ciclovias, pistas de caminhada, recuperação de áreas verdes muitas vezes no centro dos municípios, entre outros.

“Dos mais de 645 municípios do Estado de São Paulo, 256 tiveram projetos selecionados e Bariri está entre eles. Apresentamos nosso projeto para obter esses recursos do FID alinhados com os objetivos do fundo e seguindo as diretrizes do Conselho Gestor do FID. Estamos reforçando parcerias para garantir novos investimentos a nossa Bariri”, enfatiza o prefeito Airton Pegoraro. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)