Política: Prefeito Airton participa de encontro em SP para conhecer ações e convênios

O prefeito de Bariri, Airton Pegoraro (Avante), participou na quinta-feira (6) do evento Diálogos com Municípios, realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Com a presença do governador Tarcísio de Freitas, o encontro reuniu mais de 600 prefeitos e prefeitas de todo o Estado para discutir demandas municipais e fortalecer parcerias com o Governo de São Paulo.

O prefeito relatou que, na oportunidade, todos puderam conhecer projetos, convênios e ações do Governo do Estado.

“Hoje foi um dia de muito diálogo e construção para o futuro de Bariri. Para nós que estamos à frente da prefeitura pela primeira vez, tivemos a possibilidade de conhecer procedimentos para buscar recursos e sinalizar à administração estadual as principais demandas dos nossos municípios”, apontou.

Airton afirmou que ao participar do evento Diálogos com Municípios, ao lado do governador Tarcísio, intenciona trazer mais investimentos para Bariri.

“Nosso objetivo? Fortalecer as parcerias e garantir mais investimentos para o nosso município. Estar presente nesse encontro significa reforçar nosso compromisso com uma Bariri mais forte, estruturada e preparada para crescer”, enfatizou.

Na ocasião, o prefeito de Bariri, também manteve contato com secretários de estado e lideranças políticas como o secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, o deputado federal Arnaldo Jardim, o deputado estadual Itamar Borges, entre outros. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)