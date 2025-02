Política: Prearo faz boletim de ocorrência contra internauta

O presidente da Câmara de Bariri, Ricardo Prearo (PSD), fez boletim de ocorrência contra o internauta Marcelo Gonçalves de Oliveira por suposta injúria.

O vereador alega que às 12h30 de terça-feira (18) Marcelo fez publicação em sua página do Facebook e gravou vídeo, acusando-o de ser ditador.

O internauta inscreveu-se para fazer uso da palavra na sessão de segunda-feira (17), mas Prearo não concedeu, alegando que a intenção era tumultuar os trabalhos legislativos.

No BO, cita que Marcelo mencionou também o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, vinculando a imagem do presidente da Câmara e suas decisões, atribuindo a ele e ao ministro do STF a qualificação criminosa de ditador.

De acordo com o documento, Marcelo tem divergência política em relação a Prearo.