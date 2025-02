Política: Prearo apresenta projeto para instalação de ar condicionado em escolas

O presidente da Câmara de Bariri, Ricardo Prearo (PSD), elaborou projeto de lei para que seja feita a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula das escolas e creches da rede pública municipal de Bariri.

A proposta contempla que os equipamentos devem ser instalados de forma progressiva, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do município, com prioridade para as unidades de ensino que apresentem condições mais precárias de ventilação e maior exposição ao calor.

Ainda segundo o projeto, a Prefeitura de Bariri deverá buscar parcerias e convênios com a iniciativa privada, instituições de ensino, organizações não governamentais, fundos estaduais e federais, via emendas parlamentares, para viabilizar a aquisição e instalação dos aparelhos de ar condicionado.

Também caberá à administração municipal a realização de estudos técnicos para garantir a adequação da rede elétrica das unidades escolares, a utilização de sistemas de energia sustentável, como a instalação de placas solares, para minimizar os custos com consumo de energia elétrica e a elaboração de cronograma de execução para garantir a implementação progressiva da medida.

Ricardo Prearo destaca que a proposta não cria despesas obrigatórias ao Executivo sem a devida previsão orçamentária, devendo sua execução estar condicionada à disponibilidade de recursos e à captação de financiamento externo.

Conforme a proposta, o descumprimento das disposições deverá ser justificado anualmente pelo Executivo à Câmara Municipal.