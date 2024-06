Política: Plenária da Saúde propõe melhorias no atendimento do SUS

Segunda-feira (24), a Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri realizou 2ª Plenária Municipal da Saúde, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava e

O evento reuniu bom público formado por profissionais da saúde. Eles discutiram e elaboraram propostas para melhorias no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os trabalhos foram coordenados por comissão organizadora, formada por Irene Chagas do Nascimento Rangel, diretora de Saúde; cirurgião-dentista Mozart Marciano; e enfermeira Jéssica Cristina de Moura Faitanini.

Mozart Marciano informou ainda que entre as propostas elaboradas, destacam-se: educação permanente para os profissionais de saúde; apoio profissional especializado que atinja as dificuldades do dia a dia dos profissionais e pacientes; e elaboração de planos de carreira.

Ainda houve as propostas de potencializar a participação popular nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde; e promover a democratização da gestão pública, com uma maior participação popular nas elaboração dos planos de governo.

“As propostas serão apresentadas à Diretoria Regional de Saúde 6, na etapa de Bauru da Conferência Estadual de Saúde”, disse o dentista Mozart.

Um delegado eleito pela Plenária de Bariri vai apresentar as propostas, que podem virar planos de governo, trazendo melhorias à Saúde do município e do país. (Fonte: Assessoria de Comunicação)