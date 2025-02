Política: Paulo Grigolin é autor de 2º pedido de Processante contra Gilson

Paulo Egídio Grigolin, na condição de munícipe, protocolou no dia 25 de fevereiro na Câmara Municipal pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Gilson de Souza Carvalho (PSB).

O caso trata de suposta prática de disseminação de informações falsas a respeito da morte de bebê na Santa Casa de Bariri, o que poderia configurar quebra de decoro.

Esse é o segundo requerimento de abertura de CP. O primeiro foi protocolado pelo eleitor Carlos Roberto Furcin.

Ao Candeia, Gilson disse que iria tomar conhecimento da denúncia para, em seguida, se manifestar.

Segundo Grigolin, na sessão de 3 de fevereiro, durante a Palavra Livre, Gilson teria procedido de modo incompatível com a dignidade da câmara e ter faltado com o decoro em suas manifestações públicas.

Conforme documento do Ministério Público (MP) anexado no pedido de abertura da CP, Gilson teria propagado deliberadamente informações falsas relacionadas à morte de uma criança ocorrida na Santa Casa

“Tal conduta revelou-se extremamente grave, pois, a acusação pende para o lado criminal, qual seja, homicídio culposo, por negligência, imprudência ou imperícia por parte da instituição Santa Casa e seus profissionais, colocando em cheque a honra e o profissionalismo de médicos, diretores e demais profissionais da saúde envolvidos no caso”, cita Grigolin no documento encaminhado ao Legislativo.

“Além disso, causou profundo abalo emocional nos genitores da criança, induzindo-os ao erro de acreditar que o falecimento teria sido evitável caso houvesse atendimento adequado.”

Os dois pedidos de abertura de Processante devem ser colocados para votação na próxima sessão ordinária da Câmara de Bariri, marcada para o dia 6 de março.

Conforme o Decreto-Lei nº 201, de 1967, para aprovar a abertura da CP é necessária maioria simples dos presentes à sessão.

Como Gilson é denunciado, ele não pode votar. De acordo com o presidente da Câmara de Bariri, Ricardo Prearo (PSD), no Estado de São Paulo o posicionamento majoritário da Justiça é que seja chamado o primeiro suplente do vereador investigado, no caso, Paulo Crepaldi (PSB) para votar.

Se ocorrer a abertura da Processante, haverá sorteio de presidente, relator e membro para o início da instrução.